Covid alla Spezia, Toti: "Valutiamo altre misure di contenimento" (Di martedì 8 settembre 2020) Ancora ricoverati. Possibile rinvio dell'apertura delle scuole e altre restrizioni. Polemiche sull'origine dei contagi, si rimbalzano le accuse fra una festa in Toscana e i festeggiamenti per l promozione dello Spezia in serie A Leggi su repubblica

VittorioSgarbi : #governodipataccari Quando il Governo Conte regalò guanti e camici alla Cina, ovvero il primo paese al mondo per la… - GiovanniToti : SCIACALLI. Non posso che definire così chi in queste ore di intenso lavoro in Regione per la gestione dei casi… - HuffPostItalia : In Italia già 71 suicidi legati alla pandemia Covid - miocugino1 : RT @GaiaFromMars: Focolaio covid nella città adiacente alla mia, hanno fatto pure il tampone a mio cugino. - cronaca_news : Covid alla Spezia, Toti: 'Valutiamo altre misure di contenimento' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid alla Attenzione alla differenza tra essere positivi al “coronavirus” e avere la malattia “Covid” La Stampa Polignano Covid Full, 78 casi accertati alla SOP… per ora!

In tutto questo è iniziato il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole e se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo seri dubbi sul fatto che il Comune abbia predisposto già tutto per ...

Focolaio alla Soop? Si attende il risultato dei tamponi

Torna l’allarme Covid in paese e sui social scoppia il panico. Nel vortice del vocio paesano è finita la SOOP, azienda agricola modello di Polignano. Circolano sui social un paio di foto che ritraggon ...

In tutto questo è iniziato il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole e se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo seri dubbi sul fatto che il Comune abbia predisposto già tutto per ...Torna l’allarme Covid in paese e sui social scoppia il panico. Nel vortice del vocio paesano è finita la SOOP, azienda agricola modello di Polignano. Circolano sui social un paio di foto che ritraggon ...