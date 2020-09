Coronavirus, tornano a salire i nuovi contagi (1.370), e 10 le vittime da ieri (Di martedì 8 settembre 2020) I dati illustrati oggi dalla Protezione civile in merito alla situazione nel Paese segno un aumento dei nuovi contagi che, come raccolto dal ministero della Salute, sono stati 1.370 nelle ultime 24 ore. Intano nessuna regione ha registrato zero casi e, tra quelle maggiormente interessate da questa recrudescenza vi sono la Lombardia (271), seguita subito dopo dalla Campania (249). Sono invece 10 le vittime da ieri per un totale di decessi che continua ad avvicinarsi a quota 36mila dall’inizio dell’emergenza. Come dicevamo anche nei giorni scorsi, ciò che preoccupa di più è il fatto che, seppure lentamente (e non a livelli emergenziali), pazienti in terapia intensiva continuano ad aumentare, ed oggi siamo a 143 persone. Infine, da ieri sono stati effettuati 92.403 ... Leggi su italiasera

