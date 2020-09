Coronavirus, primo bimbo positivo all’asilo: scatta la quarantena per gli amichetti (Di martedì 8 settembre 2020) La scuola dell’infanzia, per i piccoli tra i 6 mesi e i tre anni, è ripartita in Trentino, e si è già verificato il primo caso di positività in aula. Un bambino è risultato positivo al Covid in un asilo nido della provincia. Il bimbo risultato positivo al Coronavirus ha due anni. Sembra però difficile che possa … L'articolo Coronavirus, primo bimbo positivo all’asilo: scatta la quarantena per gli amichetti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

