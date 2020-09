Conte al porto di Beirut, visita al cratere dell’esplosione (Di martedì 8 settembre 2020) Beirut, 8 set. (Dall’inviata Ileana Sciarra) (Adnkronos) – dall’inviata Ileana SciarraIl premier Giuseppe Conte inizia la sua recandosi sul luogo del dolore, ovvero al porto di Beirut, dove poco più di un mese fa ebbe luogo l’esplosione che ha provocato un bilancio che sfiora i duecento morti e i 7mila feriti, oltre a dare inizio al dramma di circa 300mila persona rimaste senza casa. Ad accogliere il capo del governo il colonnello Youssef Haydar, Comandante del Reggimento Genio Lavori Pubblici, che ha fornito al premier maggiori dettagli sulla tragedia.E’ una Beirut in ginocchio quella dove è arrivato nella notte il presidente del Consiglio, in Libano per testimoniare ‘la vicinanza dell’Italia a un popolo amico”. Subito dopo la ... Leggi su calcioweb.eu

