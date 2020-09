Con Bic il ‘Back to school’ è solidale (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Back to school solidale con Bic. L’azienda leader nella cartoleria, accendini e rasoi, annuncia una collaborazione con ‘Sos Villaggi dei Bambini’, la più grande organizzazione a livello mondiale impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle, in modo che tutti i bambini possano avere pari accesso all’apprendimento. Per ogni confezione acquistata nella grande distribuzione e attraverso Amazon di prodotti ricompresi tra Cristal Original, Famiglia 4 Colori, Gel-ocity Quick Dry e Gel-ocity illusion nei mesi di agosto e settembre, Bic farà una donazione a ‘Sos Villaggi dei Bambini’ .In Italia il contributo sarà utilizzato per sostenere il progetto ‘Bambini al Centro’ contro la dispersione scolastica. L’iniziativa mira a ... Leggi su meteoweb.eu

