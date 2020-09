Cecilia Rodriguez cerca le farfalle: è tornata con Ignazio Moser? (Di martedì 8 settembre 2020) Negli ultimi giorni si è molto parlato della crisi tra la bella argentina Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’ultimo mese è stato molto stressante per questa storia d’amore nata al Grande Fratello. Tra i presunti motivi della separazione ci sono i vari flirt attribuiti a Ignazio. Chechu e Ignazio: il ritorno di fiamma Prima il flirt di Ignazio con la Safroncik, poi quello con la Leotta e infine Caterina Bernal. Per altri pare invece che la modella argentina voglia un figlio o forse il matrimonio mentre Ignazio non sembra avere nessun intenzione di mettere su famiglia. Tempo di burrasca per la coppia Rodriguez-Moser, tanto che i due erano stati in vacanza separatamente. Lui in Sardegna con ... Leggi su velvetgossip

