Barella regala il successo all’Italia sull’Olanda: le pagelle a confronto (Di martedì 8 settembre 2020) Nicolò Barella in gol in Olanda-Italia Un colpo di testa di Nicolò Barella a fine primo tempo regala all’Italia di Roberto Mancini il successo sull’Olanda nella seconda giornata della Nations League. Per il centrocampista nerazzurro, rimasto in campo per 90 minuti così come Danilo D’Ambrosio, partita di sostanza. Le sue pagelle a confronto. Gazzetta dello Sport 7 – Ha ancora benzina: inizia usandola soprattutto nella prima pressione su De Jong poi esce via via. Stacco e timing meravigliosi sul gol. Corriere dello Sport 7,5 – Il migliore contro la Bosnia, fra i migliori in questa partita che lui stesso decide con uno dei suoi inserimenti. Sta dalla parte di De Jong, lo attacca di continuo e lo supera ... Leggi su intermagazine

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Un eurogol di Nicolò #Barella regala all’#Italia una meritata vittoria in casa dei #PaesiBassi ?? L'… - MarcoOcchiuzzo : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Un eurogol di Nicolò #Barella regala all’#Italia una meritata vittoria in casa dei #PaesiBassi ?? L'artico… - eleuricchio : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Un eurogol di Nicolò #Barella regala all’#Italia una meritata vittoria in casa dei #PaesiBassi ?? L'artico… - angelaferrero2 : RT @Peppe_Salines: Sensi regala il pareggio contro la Bosnia, Barella i 3 punti contro l'Olanda. Domani ITALINTER in tutti i quotidiani s… - peppe_ferreri : RT @Peppe_Salines: Sensi regala il pareggio contro la Bosnia, Barella i 3 punti contro l'Olanda. Domani ITALINTER in tutti i quotidiani s… -