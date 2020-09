Bambino dell’asilo positivo a Trento: isolamento per i compagni di classe (Di martedì 8 settembre 2020) Bambino dell’asilo positivo al coronavirus a Pergine, in provincia di Trento. Il piccolo è asintomatico. L’annuncio del sindaco su Facebook Bambino positivo al coronavirus a Pergine, in provincia di Trento. L’annuncio è stato dato da Roberto Oss Emer, il sindaco della città che tramite Facebook ha invitato i genitori a tenere i bambini a casa se dovessero avere dei sintomi influenzali. Il piccolo è asintomatico e la positività è emersa dopo un controllo in ospedale fatto venerdì scorso. L’asilo è gestito da una cooperativa che accoglie sessantasei bambini. Per le attività ripresa il 1 settembre si è seguito il protocollo secondo il quale i bambini devono essere divisi in ... Leggi su bloglive

