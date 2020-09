Un like ed è scattata la violenza. Così agiva il branco dei fratelli Bianchi (Di lunedì 7 settembre 2020) Un copione collaudato quello del branco di Artena. "Il modus operandi è sempre lo stesso: il piccolo del gruppo va a rompere le palle a qualcuno, poi quando la situazione si surriscalda va a chiamare i grossi", racconta un ragazzo dopo l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane massacrato a calci e pugni durante una rissa a Colleferro. Alcuni testimoni ricostruiscono i minuti precedenti al pestaggio mortale nella notte tra sabato e domenica. "È nato tutto per un litigio tra terzi all'interno del locale per dei like a una ragazza. Francesco (Belleggia, 23 anni, uno degli arrestati, ndr) stava discutendo con alcune persone e ha tirato un pugno in faccia a qualcuno. Dopodiché Mario (Pincarelli, 22 anni, ndr) gli è andato dietro e ha tirato un altro pugno. Poi sono ... Leggi su iltempo

ghafaiinej : dato che mi annoio facciamo lo stesso giochino dell'altra volta, un like e vi associo una foto di Lisbona e dintorn… -

Ultime Notizie dalla rete : like scattata Immagini, selfie, like. Tutto finisce sul nostro palcoscenico quotidiano L'Inchiesta Quotidiano OnLine Venezia 2020, Emma Marrone: giacca smoking e gambe da urlo

Emma Marrone ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, e ha conquistato tutti. La cantante ha poi condiviso su Instagram alcuni degli scatti, ed è subito stata una pioggia di like ...

La fotografia ipnotica e sensuale di Steven Gindler aka Cvatik

Cosa succede tra le strade delle grandi metropoli quando il sole cala e il buio copre ogni cosa? Che cosa accade alle piazze affollate, agli uffici, ai negozi? Per nostra fortuna c’è chi di notte, al ...

Emma Marrone ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, e ha conquistato tutti. La cantante ha poi condiviso su Instagram alcuni degli scatti, ed è subito stata una pioggia di like ...Cosa succede tra le strade delle grandi metropoli quando il sole cala e il buio copre ogni cosa? Che cosa accade alle piazze affollate, agli uffici, ai negozi? Per nostra fortuna c’è chi di notte, al ...