“Un dono”. Amici, che bella notizia: l’ex allieva è in dolce attesa e lo dice a tutti così (Di lunedì 7 settembre 2020) Amici di Maria De Filippi, la notizia è già sulla bocca di tutti. Il talent show da sempre apprezzato e seguito dal pubblico italiano permette agli allievi di conseguire un successo che affonda radici solide anche con il passare del tempo. I fan del programma seguono appassionatamente anche la vita privata dei concorrenti, continuando a dimostrare affetto. E notizie del genere non possono che scaldare il cuore. Ecco chi è in dolce attesa. Il suo nome è rimasto impresso nella memoria di molti. Infatti, risulta difficile per i più appassionati del programma dimenticare il nome di una delle prime concorrenti della prima edizione del programma. Non sotto il titolo di Amici di Maria De Filippi, ma di Saranno Famosi, Mirna Brancotti si è lasciata ... Leggi su caffeinamagazine

ilbadaa : RT @EnricoPapi2: Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma… - elisa24102 : RT @EnricoPapi2: Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma… - ilarysotgiu1 : RT @AuLuCaRo: Forse è questo che dobbiamo capire. Che certe cose sono un dono, anche se non riesci a farle tue. Jojo Moyes - Matteo39006157 : RT @EnricoPapi2: Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma… - iltempomigliore : RT @EnricoPapi2: Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un dono”