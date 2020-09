Traffico Roma del 07-09-2020 ore 11:30 (Di lunedì 7 settembre 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione al microfono Sonia Cerco i cani sul raccordo anulare per lavori e Traffico lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Ardeatina con entrata in città sulla diramazione Roma sud e all’altezza del raccordo anulare e verso Roma centro rallentamenti e code sulla via Cassia tra la Storta il raccordo anulare e via di Grottarossa file anche sulla Flaminia dal raccordo a via di Grottarossa in città incidente con difficoltà di transito su via Prenestina altezza via Giovanni Battista Valente chiusa per lavori via Etruria altezza Piazza Tuscolo così con i lavori di riqualificazione della sede stradale di via Sistina chiusa al transito nel tratto compreso tra via dei Cappuccini e piazza Barberini in direzione via del Tritone ai mezzi pesanti superiori alle ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Tir in avaria, traffico in tilt sulla Pontina

Sulla strada statale 148 "Pontina" il traffico e' provvisoriamente bloccato in direzione Roma al chilometro 13,500 (Roma) a causa di un mezzo pesante in avaria sulla rampa di immissione al GRA ...

Skal Roma incontra l’ambasciatore del Messico

Skal Roma ha incontrato l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, nominato socio onorario di Skal Roma durante l’incontro che si è tenuto il 4 settembre presso la sede della mission ...

