Teresa Scavelli, picchiata fino alla morte perchè ha difeso una bambina (Di lunedì 7 settembre 2020) Voleva difendere la bambina a cui stava badando da un intruso entrato in casa Teresa Scavelli, uccisa a San Gallo. Quando ha visto quell’uomo introdursi in casa, ha pensato che la bambina che le era stata affidata fosse in pericolo: quindi, ha reagito. Ha perso la vita in questo modo Teresa Scavelli di Verona. … L'articolo Teresa Scavelli, picchiata fino alla morte perchè ha difeso una bambina proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

