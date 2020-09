Tebas: «Stadi come prima solo con vaccino» (Di lunedì 7 settembre 2020) “Quando tornerà il pubblico allo Stadio? È una domanda difficile perché non dipende dalla Liga. Penso però che per rivedere gli Stadi come erano prima bisognerà aspettare il vaccino”. Lo ha detto il presidente della Liga Javier Tebas, durante l’evento di presentazione della stagione 2020/21 del campionato spagnolo. “Spero che questo possa accadere a gennaio … L'articolo Tebas: «Stadi come prima solo con vaccino» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

RaiSport : #Tebas: 'Stadi come prima solo con il #vaccino' 'Spero succeda a gennaio-febbraio, ma non dipende dalla #Liga' ??… - StaffBauscia : Tebas: «Stadi come prima solo con vaccino» - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LIGA - Tebas: 'Per rivedere gli stadi come erano prima bisognerà aspettare il vaccino per il Coronavirus' https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LIGA - Tebas: 'Per rivedere gli stadi come erano prima bisognerà aspettare il vaccino per il Coronavirus' https://t.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LIGA - Tebas: 'Per rivedere gli stadi come erano prima bisognerà aspettare il vaccino per il Coronavirus' https://t.… -