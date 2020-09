Setti su Kumbulla: “Piace a tante big d’Europa. Noi per il momento siamo contenti di tenerlo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha parlato del futuro di Kumbulla nel corso del “Premio Calabrese”, il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti. Queste le parole del numero uno dei veneti: “A gennaio c’era una squadra che avrebbe comprato Kumbulla per tanti soldi – ha dichiarato il presidente -. Penso sia il classe 2000 più forte di tutta Europa, è normale che piaccia a tante squadre. Noi per ora siamo contenti di tenerlo, ma è scontato che essere nel mirino delle migliori società del nostro continente lo renda felce. Ma il calciomercato quest’anno sarà ancora lungo e strano”. Foto: Twitter Hellas Verona. L'articolo Setti su Kumbulla: “Piace a tante big ... Leggi su alfredopedulla

