Secondo tampone negativo, Sinisa Mihajlovic è guarito (Di lunedì 7 settembre 2020) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il Coronavirus. Il tecnico, dunque, può riprendere la sua regolare attività e domani sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la squadra. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna, asintomatico. Leggi su huffingtonpost

