**Scuola: Salvini, 'sabato e domenica in piazza per chiedere dimissioni Azzolina'** (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Lega in piazza, sabato 12 e domenica 13 settembre, per chiedere le dimissioni della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Lo annuncia il segretario Matteo Salvini, che in queste settimane ha incontrato insegnanti, studenti, presidi, sindaci e famiglie, che rimproverano al ministro 'la totale incapacità nella gestione della riapertura delle scuole, mancanza di aule, banchi e insegnanti, con grave danno per tutti". Le proposte della Lega sulle assunzioni dei precari in classe da anni, sull'utilizzo delle aule vuote delle scuole paritarie, sulla misurazione della febbre a scuola e altre ancora -si legge in una nota- sono rimaste inascoltate. "Dalla Azzolina solo polemiche e insulti".

