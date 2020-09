Quando Kate Middleton e William ballavano scatenati a Ibiza (Di lunedì 7 settembre 2020) Il principe Harry un tempo (non adesso, che ha occhi solo per Meghan e Harry) si era guadagnato il soprannome di «party prince», per via della sua passione per la vita notturna. Ma ora scopriamo che anche il fratello maggiore William non è da meno. È stato, infatti, rivelato un dettaglio su una notte di balli del principe e dell’allora neo ragazza Kate Middleton. Leggi su vanityfair

Kate_Pryde : @colourasexperie @Mauro93530587 @gabry_malvagia Quando sfondi la faccia di una persona a calci mentre è a terra non… - lucenelmiocielo : Quando capirete che il mondo non gira intorno a Kate Middleton il mondo sarà un posto migliore. - showsaddictedls : Comunque al momento Kevin è il mio preferito, va protetto dai mali del mondo ed la somiglianza a Jack è impressiona… - siiAquario : Non io che penso a Kate e a Emaline quando mi ascolto 'Ordinary World'. Sono consapevole di sentire un vuoto, dopo… - FPB_0 : RT @Chaos_OfTrouble: Sto diventando come Kate Middleton, esco bene nelle foto solo quando sorrido. Come è potuto succedere. -