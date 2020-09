PS5 e l'annuncio di data di uscita e prezzo: il nuovo State of Play avrebbe una data (Di lunedì 7 settembre 2020) PS5 sta arrivando ma, come ormai saprete, Sony rimane molto silenziosa riguardo alcune informazioni cruciali, ovvero la data di lancio e il prezzo.Tuttavia, sembra che il colosso giapponese abbia in programma un nuovo evento State of Play questo mese che svelerà questi dettagli fondamentali.Secondo i nuovi rumor, sembra che Sony abbia in programma per oggi, 7 settembre, uno State of Play a sorpresa, ma altre voci parlano del 9 settembre.Leggi altro... Leggi su eurogamer

