Pregliasco: "No mask e no vax imperversano" (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 set. (Adnkronos Salute) - "L'obbligatorietà della vaccinazione è dal punto di vista della sanità pubblica il sistema più efficiente per raggiungere grandi coperture", ma è anche una strategia che "crea problemi: i no mask e i no vax continuano a imperversare in modo assurdo e tutto questo rende più difficile l'adesione a un obbligo". Lo ha sottolineato ad 'Agorà' su Rai 3 il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, parlando dell'importanza della vaccinazione anti-influenza nella stagione alle porte - concomitante con la "circolazione endemica" di Covid-19 - ma anche pensando alla gestione del futuro vaccino contro Sars-CoV-2. Per evitare l'effetto combinato influenza-Covid, sul vaccino antinfluenzale "quest'anno è davvero necessaria una raccomandazione ... Leggi su iltempo

