Pierre Gasly, chi è il francese di Milano che ha vinto a Monza con una scuderia di Faenza (Di lunedì 7 settembre 2020) «Mi ha chiamato Emmanuel Macron. Lo devo richiamare». È nello stupore della voce con cui Pierre Gasly pronuncia queste parole che si vede l’eccezionalità dell’impresa di questo 24enne che a Monza ha vinto il suo primo gran premio. Fuori le Ferrari (non è una novità), indietro con penalità le Mercedes (questo sì strano), è toccato agli altri salire sul podio, primo questo ragazzo francese nato nel 1996, l’anno in cui per l’ultima volta un francese aveva vinto in Formula Uno. Leggi su vanityfair

