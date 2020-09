Milan, il Leicester prova a soffiare Fofana ai rossoneri (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Leicester starebbe facendo sul serio su Fofana, difensore che piace anche al Milan Il Leicester tenta lo sgambetto al Milan. Le Foxes, infatti, avrebbero messo gli occhi su Wesley Fofana; giovane centrale difensivo classe 2002 del Saint-Etienne. I rossoneri hanno messo il francese nella lista degli obiettivi, ma adesso gli inglesi starebbero facendo sul serio. Secondo il Daily Mail, il Leicester avrebbe bussato alla porta del club transalpino con un’offerta da 22 milioni di euro. Il Saint-Etienne, però, non molla e continua a chiedere almeno 30 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

È uno dei giovani più in vista in Ligue 1, dopo una stagione da protagonista alla guida della difesa del Saint Etienne, a soli 19 anni. Wesley Fofana piace a molti. E al Milan in particolare che l'ave ...Il Napoli monetizza Allan e pesca (80 milioni) il 22enne del Lilla Osimhen. Milan, esce Suso entra Tonali strappato ai cugini JUVENTUS. Il siluro a Maurizio Sarri, nonostante il contratto in essere, e ...