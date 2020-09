Lutto per Enrico Papi: è morta la mamma Luciana (Di lunedì 7 settembre 2020) Grave Lutto per Enrico Papi. La mamma Luciana è morta oggi a 81 anni a seguito di una malattia. L’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore su Instagram, accompagnato da un tenero messaggio d’addio. “Ciao mamma- ha scritto pubblicando una foto di Luciana- questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello … L'articolo Lutto per Enrico Papi: è morta la mamma Luciana Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Lutto ad Orvieto per l'improvvisa morte di Gioacchino Messina. Professionista stimato, Messina nel mese di aprile del 2018 aveva assunto l'incarico di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di ...

Era un sabato sera come tanti a Colleferro, comune a una sessantina di chilometri da Roma: una cittadina di 20 mila abitanti dove nel fine settimana si riversano ragazzi provenienti dai piccoli paesi ...

Lutto ad Orvieto per l'improvvisa morte di Gioacchino Messina. Professionista stimato, Messina nel mese di aprile del 2018 aveva assunto l'incarico di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di ...