I 30 nomi nell’inchiesta sui festini con la minorenne a Villa Inferno (Di lunedì 7 settembre 2020) Non solo Luca Cavazza e Davide Bacci: ci sono una trentina di persone presenti nelle carte giudiziarie dell’inchiesta “Villa Inferno” sui festini con droga e sesso a Bologna in cui era presente una diciasettenne. E, spiega il Corriere, si tratta di immobiliaristi, manager, avvocati: La minorenne che con i suoi racconti ha dato la stura all’indagine sui festini di «Villa Inferno», la casa di Bacci a Pianoro con piscina e sauna ribattezzata così dagli stessi protagonisti delle orge, tiene infatti ora col fiato sospeso oltre una trentina di persone, i cui nomi pure compaiono nelle carte giudiziarie. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. E sono nomi piuttosto noti in ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : nomi nell’inchiesta Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent