Franco Tatò in rianimazione: terribile incidente domestico (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ex Ad di Enel Franco Tatò è in condizioni molto gravi – stando a quanto appreso finora – dopo una caduta in casa. Franco Tatò, 88enne ex amministratore delegato dell’Enel, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Brindisi a seguito delle gravi ferite riportate in una caduta nella sua masseria a Torre Spaccata, nella … L'articolo Franco Tatò in rianimazione: terribile incidente domestico è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

