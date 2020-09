Formula 1, Minardi: "Potevamo essere un team Ferrari" (Di lunedì 7 settembre 2020) L'ex patron: "Se Montezemolo mi avesse dato retta, saremmo diventati una scuderia satellite. Gasly? Si sente italiano e ha casa a Milano" Leggi su quotidiano

"Se venti anni fa l’amico Montezemolo mi avesse dato retta, facendo della mia squadra un team satellite della Ferrari, beh, questa vittoria sarebbe stata ancora più italiana... ". Giancarlo Minardi ha ...

Pierre Gasly tocca il cielo con un dito. Non è solo perché questo è il primo successo suo e il primo dell’Alpha Tauri. N ...

