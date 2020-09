Fabio Rovazzi diventa un personaggio giocabile di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. Morte è ufficiale (Di lunedì 7 settembre 2020) Il team di Call of Duty è felice di annunciare la collaborazione con Fabio Rovazzi, popolare e poliedrico artista italiano, Ambassador di Call of Duty in Italia e da sempre grande fan del franchise. La collaborazione ha portato allo sviluppo di Morte, un operatore giocabile da domani in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Sergio Sulla, meglio conosciuto come Morte, è un abile soldato che ama il ... Leggi su eurogamer

