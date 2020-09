Dalla Francia: Leonardo contro la FFF per non aver comunicato al Psg la positività di Mbappé (Di martedì 8 settembre 2020) Furia Leonardo contro la Federazione Francese, rea di non aver avvertito il Psg della positività al Covid-19 di Kylian Mbappé. Secondo quanto detto dal dirigente brasiliano a RMC, il club parigino avrebbe saputo del caso Dalla stampa e non Dalla Federazione. “È inaccettabile apprendere Dalla stampa che abbiamo il nostro giocatore positivo. Comunicano e rimandano a casa il giocatore e adesso cosa facciamo? Nessuno della Federazione ha chiamato il PSG. Nessuno ci ha contattato”, questo lo sfogo di Leonardo. Foto: sito ufficiale Psg L'articolo Dalla Francia: Leonardo contro la FFF per non aver comunicato al Psg la ... Leggi su alfredopedulla

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.760 casi di positività, 132 in più rispetto a ieri, di cui 70 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

Covid, altri 43 positivi in Puglia su 1.649 tamponi. Ci sono anche due decessi

Sono saliti a 5899 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione lunedì 7 settembre. I dati sono aggiornati alle ore 16 ...

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.760 casi di positività, 132 in più rispetto a ieri, di cui 70 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di c ...