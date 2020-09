Coronavirus, 'Stadi e discoteche restano chiusi'. Norme anti-Covid fino al 7 ottobre: Conte firma il Dpcm (Di lunedì 7 settembre 2020) ll nuovo Dpcm, firmato dal premier Conte questa sera, proroga di altri 30 giorni, e dunque fino al 7 ottobre, le Norme anti-Covid. Lo conferma il ministro della Salute, Roberto Speranza: 'Il Governo ... Leggi su leggo

Il campionato 2020-2021 comincerà con gli stadi chiusi e senza tifo. Così ha deciso il Governo con Conte che ha firmato il nuovo Dpcm che proroga fino al 7 ottobre le misure precauzionali per contrast ...Dopo un’attesa durata sei mesi, tanto è passato dall’ultimo match disputato nell’Algarve Cup, le Azzurre sono finalmente pronte a tornare in campo per riprendere il cammino di qualificazione al Campio ...