Ardea, niente più code negli uffici comunali: attivo ‘Tupassi’, il sistema di prenotazione online (Di lunedì 7 settembre 2020) Ardea, rivoluzione nei uffici pubblici. I cittadini potranno finalmente evitare le code per prenotare servizi: da domani sarà possibile prendere un appuntamento online, attraverso il computer o il proprio telefonino. A renderlo noto è è il sindaco Mario Savarese. “E’ finalmente attivo il sistema di prenotazione dei servizi al cittadino – dichiara il Primo Cittadino attraverso un post su Facebook – Da Pc o da telefonino e presto anche presso commercianti che aderiranno al servizio, si potrà prenotare il proprio appuntamento in comune per uno o più servizi. niente più code agli sportelli per limitare il rischio Covid e non più estenuanti attese. Lo avevamo promesso e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

