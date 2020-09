Salsiccia con patate e peperoni (Di domenica 6 settembre 2020) Se siete alla ricerca di un secondo facile, veloce e soprattutto comodo da preparare questa ricetta di è proprio quello che stavate cercando. Un piatto saporito e veramente appetitoso, pronto in circa mezz’ora. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 4 Salsicce grandi2 peperoni rossi grossi4-5 patate medieSale fino q.b.Olio extravergine d’oliva1 spicchio d’aglioIniziamo la preparazione della , facendo dei fori sui lati della Salsiccia, aiutandovi con una forchetta, per permettere di rilasciare il grasso in cottura. Poi aggiungete in padella l’olio extravergine di oliva e mettete le salsicce. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua e lasciate cuocere per una ventina di minuti. Intanto continuate la preparazione della mettendo in una tazzina da ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Salsiccia con Scandalo nel paradiso della salsiccia dopo l’inchiesta dei Nas cinque macellai di Bra indagati per additivi illeciti La Stampa Smacafam, focaccia con salsiccia e lardo: ricetta tipica trentina

Ci sono ricette tradizionali ancora poco conosciute eppure buonissime, ricche di storie e di gusto. Come lo smacafam (significa ‘schiaccia la fame’), una focaccia salata trentina a base di salsiccia e ...

Nell’inchiesta della Procura di Asti indagato con 4 colleghi anche il presidente del Consorzio: “Mai aggiunto solfiti alla salsiccia di Bra”

«Nella salsiccia della mia macelleria, come in quella dei colleghi coinvolti in questa indagine, non vengono aggiunti solfiti. Quelli che si possono rilevare derivano dal deposito delle materie prime ...

