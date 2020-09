Messi molla il Barça (e la fascia) per sabotare Bartomeu (Di domenica 6 settembre 2020) In primavera le elezioni presidenziali; la Pulce potrebbe comunicare l’addio a gennaio per far perdere il “nemico”. Leggi su media.tio.ch

zazoomblog : Messi molla il Barça (e la fascia) per sabotare Bartomeu - #Messi #molla #Barça #fascia) - Ticinonline : Messi molla il Barça (e la fascia) per sabotare Bartomeu #messi #bartomeu #barcellona @FCBarcelona - CarloAl87550029 : RT @FabDellaValle: @CarloAl87550029 @Gazzetta_it giorno all’altro. So che può sembrare strano, ma davvero quello che è bianco oggi può dive… - FabDellaValle : @CarloAl87550029 @Gazzetta_it giorno all’altro. So che può sembrare strano, ma davvero quello che è bianco oggi può… - theboss_1908 : @the_Max75 1sbagli profilo 2-la risposta sta nel tweet..si sta facendo fatica a vendere.. Quello che girava un mese… -