Mercato del pesce di Gaeta: si assegnano 13 stalli (Di domenica 6 settembre 2020) Nuovo Mercato del pesce di Gaeta: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale pubblica il decreto per la concessione dei 13 stalli Pubblicati sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale gli atti per una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei restanti 13 stalli per la vendita al…

Ultime Notizie dalla rete : Mercato del Nuovo mercato del pesce di Gaeta: pubblicato bando per la concessione dei 13 stalli IlFaroOnline.it Intel Tiger Lake: le nuove CPU Intel con grafica di nuova generazione

Intel ha presentato le nuove CPU Tiger Lake, i SoC di undicesima generazione equipaggiati con la nuova architettura grafica Intel Xe. La presentazione ufficiale delle CPU Intel Tiger Lake, i nuovi pro ...

PSA: partnership con Total per la produzione di batterie in Europa

Il Gruppo PSA e Total hanno siglato un accordo per la produzione di batterie in Europa. Le due società hanno creato ACC (Automotive Cells Company), una joint venture in cui vengono riunite le competen ...

