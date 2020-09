Maxi Lopez contro Wanda Nara: “Due figli col Covid per colpa sua!”, ma lei smentisce su Instagram (Di domenica 6 settembre 2020) Maxi Lopez furioso con Wanda Nara. Ai microfoni del programma “Los Angeles de la Mañana”, come riporta Fatto Quotidiano, si è sfogato pesantemente contro l’ex moglie accusandola di essere responsabile della positività al Coronavirus di due dei suoi bambini. La showgirl e attuale compagna di Mauro Icardi però, dopo le parole del suo ex è... L'articolo Maxi Lopez contro Wanda Nara: “Due figli col Covid per colpa sua!”, ma lei smentisce su Instagram proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

