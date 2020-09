L’omicidio di Domenico Giardina e la “strategia della tensione” partigiana (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – L’8 settembre 1943, quando fu reso pubblico l’armistizio tra Italia e Alleati, ebbe inizio il fenomeno del resistenzialismo partigiano che, più o meno contestualmente alla fondazione della Repubblica Sociale Italiana (avvenuta il 23 dello stesso mese), aprì un biennio di conflitto tra connazionali il quale, sovrapponendosi alla guerra tra angloamericani e tedeschi sul suolo della penisola, si concluse ufficialmente solo nell’aprile 1945. Che in questo lasso di tempo sia stata combattuta nella nostra nazione una vera e propria guerra civile è ormai un fatto acquisito dalla storiografia, come dimostra, a titolo di esempio, il criterio delle “tre guerre” adottato da Claudio Pavone (N. Bobbio, C. Pavone, “Sulla guerra civile”, Bollati Boringhieri 2015), con la scomposizione ... Leggi su ilprimatonazionale

