In Nigeria nasce il primo club Napoli dedicato a Osimhen (Di domenica 6 settembre 2020) In Nigeria, ad Abuja, è nato il primo club Napoli dedicato a Victor Osimhen. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “E così è nato il primo Napoli club chiamato VICTORy Nigeria. Ad Abuja, la nuova capitale. A promuoverlo è stato Giuseppe Magliulo, nativo di Torre del Greco e membro della Croce Rossa Internazionale. È rimasto colpito dal fatto che i ragazzini giochino lì tutti con maglie di squadra di Premier, al tempo stesso però la popolarità di Osimhen è notevole e così con un gruppo di Nigeriani, con in testa Braimah Suleman, ha fondato il club. Ora sperano di far arrivare delle maglie con il ... Leggi su ilnapolista

napolista : In Nigeria nasce il primo club Napoli dedicato a Osimhen Si chiama VICTORy Nigeria. A promuoverlo è stato un membro… - Dalla_SerieA : Napoli, nasce il fan club per Osimhen - - Paroladeltifoso : Tifosi pazzi di Osimhen: nasce il Napoli Club Victory Nigeria - news24_napoli : “Napoli club Victory Nigeria”, nasce il primo fan club dedicato al… - sscalcionapoli1 : Nasce in Nigeria, il Napoli Club Victory, dedicato a Osimhen #ForzaNapoliSempre -