I Draghi del presidente (Di domenica 6 settembre 2020) In un certo senso va anche compreso e, almeno in parte, giustificato il presidente del Consiglio.Nella tarda primavera di due anni fa si ritrova a guidare un Governo frutto di un’alleanza figlia delle scelte elettorali degli italiani, ma del tutto avulsa rispetto al contesto politico internazionale, con il capo del partito più votato (nonché potentissimo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico) che dialoga con i gilet gialli e il capo dell’altro partito (nonché potentissimo ministro dell’Interno) che va a braccetto con la destra nemica mortale di Macron e Merkel. Gli tocca quindi fare una fatica immensa per diventare interlocutore credibile, dentro e fuori i confini nazionali.Poi nella primavera di quest’anno gli tocca fronteggiare (con un’altra maggioranza, perché nel frattempo c’è stata una ... Leggi su huffingtonpost

