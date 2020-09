Coronavirus: a Wuhan prima partita allo stadio dal lockdown (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - SUZHOU, 06 SET - I tifosi del Wuhan Zall, la squadra di calcio della citta cinese epicentro del Coronavirus, assisteranno oggi alla loro prima partita dal lockdown. Gli spettatori allo stadio ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Wuhan Coronavirus: a Wuhan prima partita allo stadio dal lockdown La Nuova Sardegna Coronavirus: a Wuhan prima partita allo stadio dal lockdown

Coronavirus, Wuhan riapre al calcio: prima partita allo stadio dal lockdown

