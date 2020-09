Conte torna a riabbracciare Arturo Vidal: intesa raggiunta. Già domani l'addio al Barça? Le ultime (Di domenica 6 settembre 2020) Arturo Vidal lascerà il Barcellona nelle prossime ore. Lo attende un biennale con l'Inter di Conte e Marotta Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Conte torna Conte torna e blinda il governo. Frecciata a Draghi: “È stanco” Rep Riapertura stadi, il premier Conte frena: “È inopportuna”. Salvini: “Così si cavalca la paura”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena sulla riapertura degli stadi: “Riaprire gli stadi o manifestazioni dove ci si siede uno accanto all’altro non è assolutamente opportuno”. Evidenziand ...

Affondo di Salvini: 'Governo spieghi i silenzi sul Covid'

Il leader della Lega Salvini a tutto campo all'attacco del governo. Con l'accusa in una lettera al Corriere di non aver condiviso informazioni su 'elementi allarmanti' sugli effetti del covid. E da Ce ...

