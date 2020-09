Anticipazioni Una Vita martedì 8 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Martedì 8 settembre 2020 – Il piano di Felicia e Bellita: le due non ammettono che alla fine dei conti Cinta finisca per stare insieme ad Emilio. Di conseguenza escogitano un piano per scoraggiare la fuga dei due. Ci riusciranno? Successivamente Alfredo si rende conto che non può più fidarsi di Genoveva e quindi inizia a mettere in giro alcune voci su di ei con l’intento di rovinarle la reputazione. L'articolo Anticipazioni Una Vita martedì 8 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 7 – 11 settembre: colpo di scena per una coppia - zazoomblog : Una Vita anticipazioni dal 7 all’11 settembre: Felipe ingenuo - #anticipazioni #all’11 #settembre: - adelestancati : RT @chris_frascella: @erykaluna @nneditore @CasaLettori @danisetta @annaritadenardo @wannabebaol @FrancescaNevis @ladivoralibri @angelo_cen… - CasaLettori : RT @chris_frascella: @erykaluna @nneditore @CasaLettori @danisetta @annaritadenardo @wannabebaol @FrancescaNevis @ladivoralibri @angelo_cen… - erykaluna : RT @chris_frascella: @erykaluna @nneditore @CasaLettori @danisetta @annaritadenardo @wannabebaol @FrancescaNevis @ladivoralibri @angelo_cen… -