T1 prende provvedimenti legali contro le minacce di morte rivolte al team di LoL (Di sabato 5 settembre 2020) T1 ha deciso di smetterla di far finta di niente e d che d’ora in poi prenderà provvedimenti per proteggere squadra, giocatori e familiari qualora venga rivolte nuovamente minacce di morte. T1 ha affermato che a partire dal 3 settembre chiunque sarà responsabile di frasi e minacce ingiuriose contro la squadra di LoL verrà perseguitato legalmente. Le ultime minacce ricevute dalla squadra di esports sono arrivate in seguito alla sconfitta contro Afreeca Freecs nel Wildcard match del LCK Summer Playoffs. Dovranno ora giocarsi le Qualificazioni Regionali per poter accedere al World 2020. L’annuncio di intraprendere azioni legali è stato dato attraverso un post ... Leggi su esports247

