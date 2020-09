Stop agli amici che inondano gruppi WhatsApp su iPhone, Huawei e Samsung: aggiornamento in arrivo (Di sabato 5 settembre 2020) In queste ore il team di sviluppatori sta lavorando ad una nuova funzione per i gruppi WhatsApp, con un aggiornamento che permetterà di non intaccare la memoria interna del dispositivo iPhone, Huawei, Samsung e più in generale Android. Si tratta di un tool in grado di liberare storage. Si sta cercando di rendere sempre più funzionale il servizio WhatsApp, garantendo una gestione semplice ed in linea con le varie novità tecnologiche che spuntano ormai ogni giorno per il mondo delle app di messaggistica. Come cambiano i gruppi WhatsApp e le singole chat su iPhone, Huawei e Samsung con il prossimo aggiornamento I gruppi ... Leggi su bufale

LaStampa : Coronavirus, stop agli animali in ascensore pubblico per il rischio contagio ad Ancona. La Lav protesta @LAVonlus… - sscalcionapoli1 : Retroscena Allan - L'Inter s'è ritirata non avendo 24mln, nuovo stop agli investimenti dalla Cina #calciomercato - CooloFun : RT @BObliterato: Basta agli sbarchi, no agli scafisti, stop ai barconi, aiutiamoli a casa loro! #salviniimbucato #salvinigaglioffo https://… - danielekeshk : Stop agli allevamenti - AndreaInterNews : Ultim'ora: la #Ferrari è entrata in regime di Settlement Agreement con la FIA. L'accordo prevede stop agli investim… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop agli Coronavirus, stop agli animali in ascensore pubblico per il rischio contagio ad Ancona. La Lav protesta La Stampa Le carte segrete del Comitato Tecnico-Scientifico

Andrea Cuomo Luca Fazzo - Sab, 05/09/2020 - 17:00 Errori, esitazioni, sottovalutazioni, confusioni, omertà. Oltre a tante scelte difficili. È un po' il romanzo dell'emergenza Covid-19 quello che esce ...

MonzaDays 2020 da domani al Museo Storico Alfa Romeo di Arese

Per accedere agli eventi sarà necessario soltanto acquistare il biglietto ... Il 6 settembre, domenica, dopo il Gran Premio si svolgerà invece “Pit-stop, la sfida ai box” ovvero una conferenza in ...

Andrea Cuomo Luca Fazzo - Sab, 05/09/2020 - 17:00 Errori, esitazioni, sottovalutazioni, confusioni, omertà. Oltre a tante scelte difficili. È un po' il romanzo dell'emergenza Covid-19 quello che esce ...Per accedere agli eventi sarà necessario soltanto acquistare il biglietto ... Il 6 settembre, domenica, dopo il Gran Premio si svolgerà invece “Pit-stop, la sfida ai box” ovvero una conferenza in ...