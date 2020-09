Seat Music Awards 2020, la scaletta del 5 settembre: la seconda serata oggi su Rai1 (Di sabato 5 settembre 2020) Stasera su Rai1, in diretta dalle 20:35, andrà in onda la seconda serata evento dei Seat Music Awards 2020: la scaletta di oggi, 5 settembre. I Seat Music Awards 2020 tornano oggi su Rai1, dalle 20:35, con la seconda serata evento, dopo il successo del primo appuntamento dello scorso mercoledì. L'evento sarà trasmesso in diretta dall'Arena di Verona con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sul grande palco posizionato al centro dell'Arena si alterneranno tanti ospiti del mondo dello spettacolo accorsi per contribuire alla raccolta fondi "Covid 19 - ... Leggi su movieplayer

NekOfficial : Qui in Arena è tutto pronto per i @SMAufficiale! Vi aspetto questa sera su @RaiUno, subito dopo il TG1, con 'Aspet… - babydybss : se prima ero felice per i seat music awards stasera ora che so che canta anche crepe sono al settimo cielo direttamente - ama25_em : RT @MahmoodItalia: Mahmood poco fa alle prove per i Seat Music Awards di questa sera all'arena di Verona. - DiodatoFanClub : Info e scaletta di questa sera. #Diodato #DiodatoAtSma #SeatMusicAwards20 @IlContiAndrea @fattoquotidiano - Vale41229116 : RT @IlContiAndrea: #SeatMusicAwards20 la scaletta e tutti gli ospiti della seconda serata. Sul palco anche #IlVolo, #Mahmood e una sorpresa… -