Sassoli e il PD usano l’arma della paura per non perdere le elezioni (Di sabato 5 settembre 2020) Dall’alto del palco istituito nella città di Modena per la Festa dell’Unità e intervistato dal neo direttore de La Stampa Massimo Giannini, David Sassoli ha lanciato l’ennesima accusa nei confronti della Lega e della destra italiana, con chiara allusione alla prossima tornata elettorale per le regionali. “Regionali, se vince la destra perde anche la Ue” sono … Sassoli e il PD usano l’arma della paura per non perdere le elezioni InsideOver. Leggi su it.insideover

NicolaPorro : #Berlusconi in ospedale,#DeBenedetti gli dà dell’imbroglione,il prof Simone gli augura la morte e #gramellini (ovvi… - TwittGiorgio : RT @NicolaPorro: #Berlusconi in ospedale,#DeBenedetti gli dà dell’imbroglione,il prof Simone gli augura la morte e #gramellini (ovvio)se lo… - mirellaladini : RT @NicolaPorro: #Berlusconi in ospedale,#DeBenedetti gli dà dell’imbroglione,il prof Simone gli augura la morte e #gramellini (ovvio)se lo… - CeoBru : RT @NicolaPorro: #Berlusconi in ospedale,#DeBenedetti gli dà dell’imbroglione,il prof Simone gli augura la morte e #gramellini (ovvio)se lo… - avvmacellaro : RT @NicolaPorro: #Berlusconi in ospedale,#DeBenedetti gli dà dell’imbroglione,il prof Simone gli augura la morte e #gramellini (ovvio)se lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli usano De Benedetti & co usano il virus per odiare Nicola Porro Misure anti-Covid, Consiglio e Parlamento Ue chiedono più coordinamento

Lo chiedono gli Stati membri al termine del Coreper di mercoledì, la riunione degli ambasciatori dell’Ue, e lo chiede il presidente del Parlamento Ue David Sassoli: un maggiore coordinamento europeo s ...

Bielorussia, Sassoli: «Il nostro messaggio? Basta ingerenze, nel mirino i responsabili delle violenze»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BERLINO «È necessario garantire un processo di autodeterminazione in Bielorussia», ha detto ieri ai capi di Stato e di governo della Ue il presidente del Parlamento europeo, ...

Lo chiedono gli Stati membri al termine del Coreper di mercoledì, la riunione degli ambasciatori dell’Ue, e lo chiede il presidente del Parlamento Ue David Sassoli: un maggiore coordinamento europeo s ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BERLINO «È necessario garantire un processo di autodeterminazione in Bielorussia», ha detto ieri ai capi di Stato e di governo della Ue il presidente del Parlamento europeo, ...