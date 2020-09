«Padrenostro» è un abbraccio alle vittime del terrorismo. Uscita e recensione (Di sabato 5 settembre 2020) La «guerra» vista con gli occhi di un bambino. In Padrenostro, il film diretto da Claudio Noce, passato in concorso nella terza giornata del festival di Venezia (e al cinema dal 24 settembre), gli anni di piombo rivivono sullo schermo attraverso il filtro dell’infanzia, magari impreparata a comprendere le dinamiche politiche e sociali, ma ancora più sensibile al dolore. La storia di Padrenostro è ispirata a un vero attentato avvenuto nel 1976 da parte dei Nuclei armati proletari nei confronti di Alfonso Noce, vicequestore e padre del regista (che dedica proprio al padre e alla sua famiglia il film). Lo interpreta Pierfrancesco Favino, che ha anche prodotto il film, mentre il ruolo della moglie (e della madre del regista) spetta a Barbara Ronchi, bravissima attrice italiana che meriterebbe maggiore fama. Ma non ... Leggi su gqitalia

