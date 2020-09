Mulan, ecco perché non ci sarà il draghetto Mushu (Di sabato 5 settembre 2020) Questo articolo Mulan, ecco perché non ci sarà il draghetto Mushu . Siamo pronti per l’arrivo del live action di Mulan, ma c’è una notizia che ha sconvolto il pubblico di tutto il mondo. Non ci sarà Mushu. A spiegare il motivo di questa assenza ha parlato Niki Caro, il regista del film, che a Usa Today ha specificato: “Eravamo davvero molto ispirati da ciò che il … Leggi su youmovies

