Laglio, a scuola col bus per lasciare a casa i Suv dei genitori (Di sabato 5 settembre 2020) una soluzione semplice e nello stesso tempo geniale quella pensata dal sindaco Roberto Pozzi, nella foto, per ridurre il via vai di Suv nel centro del paese: garantire lo scuolabus gratuito a tutti i ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Laglio scuola Coronavirus e scuola, Laglio: “Siamo pronti” – Corriere di Como Corriere di Como