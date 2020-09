"Fratelli tutti": perché l'enciclica di Papa Francesco manda in soffitta lo scontro di civiltà (Di sabato 5 settembre 2020) Guerre, azioni predatrici, sopraffazioni di intere popolazioni, distruzioni ambientali, crisi dei rapporti interpersonali, e infine la pandemia. 'Sabato 3 ottobre alle 15 il Santo Padre si recherà al ... Leggi su globalist

vaticannews_it : #5settembre #PapaFrancesco firmerà la sua terza #Enciclica ad Assisi il 3 ottobre. - repubblica : Papa Francesco ad Assisi il 3 ottobre: firmerà la nuova enciclica ''Fratelli tutti'' [di PAOLO RODARI] [aggiornamen… - joshjmac : #Vatican says title of Pope Francis' new encyclical, 'Fratelli Tutti', comes from one of St. Francis admonitions to… - stoabestemmia : Il Papa Francesco che ad Assisi il 3 ottobre firmerà la nuova enciclica ''Fratelli tutti'' è originale come un ubriaco all' #oktoberfest - claudiadelbono : Avete mai visto un programma tipo Fratelli in Affari o Case su Misura con un muratore che ogni secondo critica tutt… -