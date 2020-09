Coronavirus, aumento dei contagi. Conte interviene sull’ipotesi lockdown (Di sabato 5 settembre 2020) Si torna a parlare di lockdown. Ed è ancora una volta il premier, Giuseppe Conte, a farlo. Di fronte all’incremento esponenziale dei contagi in Italia e al rischio sempre più concreto di una seconda ondata, in tanti, tra esperti e non, si chiedono quanto sia plausibile una nuova chiusura. Italia, ipotesi lockdown. Parla Conte Secondo … L'articolo Coronavirus, aumento dei contagi. Conte interviene sull’ipotesi lockdown Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: aumento casi in 13 Regioni, indice Rt sale a 1.18 #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,9% Regioni con… - Corriere : «Rt nazionale a 1,18. Casi in aumento, l’età media a 32 anni» - roberto2_lamela : RT @Cartabellotta: ? aumento contagi ?? “sono solo asintomatici” ? aumento ricoveri e terapie intensive ?? “sono pazienti con altre patolog… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ??I casi di ricoveri causa #COVID?19 sono in aumento soprattutto tra giovani, ma il #coronavirus non è mutato. “Fra poco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumento Coronavirus, la Cabina di Regia: «Aumento dei casi per la quinta volta consecutiva, fase di progressivo peggioramento» VeronaSera Negazionisti del coronavirus in piazza a Roma: “Diciamo no alle mascherine e ai vaccini”

Sono circa 500 le persone che in questo momento si sono radunate a Roma, in piazza Bocca della Verità, per protestare contro la ‘dittatura sanitaria'. La maggior parte senza mascherine (alcuni però la ...

Napoli, dieci positivi al coronavirus in ospedale: chiuso il pronto soccorso del Cardarelli

Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Una decina di persone giunte al pronto soccorso per patologie diverse, sono poi risultare positive al test rapido per il coronavirus. Un a ...

Sono circa 500 le persone che in questo momento si sono radunate a Roma, in piazza Bocca della Verità, per protestare contro la ‘dittatura sanitaria'. La maggior parte senza mascherine (alcuni però la ...Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Una decina di persone giunte al pronto soccorso per patologie diverse, sono poi risultare positive al test rapido per il coronavirus. Un a ...