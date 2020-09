Amadeus: "Sanremo 2021? Non esistono piani B, piuttosto non lo faremo" (Di sabato 5 settembre 2020) Le dichiarazioni che gli appassionati del Festival di Sanremo non avrebbero mai voluto sentire, purtroppo, sono arrivate e non poteva essere altrimenti, tra l'altro.La possibilità che l'edizione 2021 di Sanremo, che sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus, possa essere procrastinata è, purtroppo, seriamente da considerare. pubblicato su TVBlog.it 05 settembre 2020 20:15. Leggi su blogo

