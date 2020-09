Un GameCube portatile era nei programmi di Nintendo secondo un leak (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 2020 per Nintendo è stato l'anno dei leak: una gigantesta fuga di notizie pubblicata all'inizio di quest'anno mostrava una serie di codici sorgente per diversi giochi Nintendo, tra Pokémon inediti e mai pubblicati su Pokémon Diamante e Perla a file di progettazione di Nintendo Wii. Sembra che le risorse del leak non siano finite, visto che ora è stato scoperto persino un progetto che mirava a creare un GameCube portatile molto simile a Nintendo Switch completo di dock.La documentazione pubblicata su reddit include non solo un progetto per creare una versione portatile di questa console, ma anche una proposta per un follow-up del tradizionale GameCube. Questo piano avrebbe visto un ... Leggi su eurogamer

